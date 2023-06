Lea, Anna Valle e le star della fiction tornano a Ferrara

Ferrara, 20 giugno 2023 – La magia di Ferrara incanta Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür.

I tre attori sono infatti per la seconda volta in città per le riprese della nuova stagione di ‘Lea, i nostri figli’, prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy con il sostegno di Fondo Audiovisivo e Film Commission della Regione Emilia Romagna, iniziate lunedì sera e che proseguiranno fino a inizio luglio.

"Come amministrazione siamo felici e molto orgogliosi – così Marco Gulinelli, assessore alla Cultura – di aver ospitato questo lavoro che porterà la città in prima serata. La prima stagione della serie ha avuto una straordinaria audience, è una produzione di altissima qualità, altissimo profilo, che rimarrà in città alcune settimane con ricadute positive per Ferrara".

La fiction racconta la vita, il lavoro e le relazioni dell’infermiera pediatrica Lea, interpretata dall’attrice ed ex miss Italia Anna Valle, delle colleghe e dei medici che lavorano nel suo reparto, ma anche le storie dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Se durante la prima stagione Lea ha ritrovato l’amore, nel corso della seconda deve fare i conti con le difficoltà nel gestire una relazione a distanza. Ciascun episodio racconta il ricovero, la diagnosi e il trattamento di uno dei piccoli pazienti di Lea, mentre le storie sentimentali della protagonista e delle sue colleghe si sviluppano lungo tutti gli episodi della serie. "Conoscevo la città per studi pregressi di storia dell’arte – ha raccontato il regista Fabrizio Costa – quindi ero molto informato dal punto di vista artistico, poco da quello infrastrutturale. Il primo giorno, quando sono venuto a fare i sopralluoghi, l’ho girata tutta e ho avuto una sensazione splendida, di una cittadina piccola ma ricca di un’atmosfera quasi magica".

Anna Valle in particolare si è definita molto felice di essere tornata a Ferrara: "Me la ero già goduta e voglio riappropriarmene, non vedo l’ora di rimettermi in sella a una bicicletta. L’accoglienza è stata molto calorosa, la popolazione ci ha ricevuto con entusiasmo. La prima volta che sono stata qui mi ha colpito in particolare il profumo dei tigli". "L’accoglienza è stata bellissima – continua Giorgio Pasotti –, i ferraresi sono calorosi, ma discreti, si convive e si rispetta reciprocamente il lavoro e la privacy, sembra davvero di essere ferraresi. Dall’albergo vado a piedi sul set ed è meraviglioso, sono privilegi che a Roma non posso apprezzare. È una gioia immensa essere in questa città ricca di cultura e storia, che ispira molto il lavoro di noi attori".

Si sente un po’ ferrarese anche Mehmet Günsür: "Due anni fa era la mia prima volta a Ferrara, ora che sono tornato passeggiando saluto alcuni negozianti. È una città di cui ti senti subito parte, che abbraccia, ma con rispetto e discrezione".