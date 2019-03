Cento (Ferrara), 10 marzo 2019 - Sono i Fantasti100 i campioni dell’edizione 2019 del Carnevale di Cento (FOTO). Si tratta di un’associazione di giovani, nata pochi anni fa, che hanno conquistato oggi la sua prima grande vittoria. Con il carro ‘L’ultimo viaggio’, hanno saputo parlare di vita e di morte con eleganza dando un messaggio profondo a azzardando con un carro singolare che ha però saputo conquistare non solo la giuria del Carnevale centese ma anche il pubblico presente in queste domeniche carnevalesche e tantissimi via social da tutti Italia.

Un elegante carrozza settecentesca (VIDEO) ricca di particolari trainata da un mastodontico cavallo guidato da un cocchiere che portava il viso di un centese e alle sue spalle, un teschio che spunta per poi diventare un clown esortando tutti a lasciarsi andare, chiudere gli occhi e iniziare a sognare lasciando libere le menti colorando la vita perché, solo così, ‘we want to live forever’. “Siamo una società nata appena 4 anni fa, di giovani. Siamo però una grande famiglia che da tempo dimostra che uniti, raggiungiamo grandi risultati – ha detto Andrea Busi dei Fantasti100 – La nostra vittoria la dedichiamo al pubblico ma anche a noi. Siamo una grande società che ha conquistato un bellissimo Carnevale. Abbiamo coronato un sogno e da qui ripartiamo. L’appuntamento ora è per il goliaridico e tradizionale funerale alle altre società”.

I Fantasti100, con 547 punti, hanno dunque trionfato (VIDEO) sulle altre associazioni vincendo anche il premio per la miglior coreografia e costumi: 2° posto per i Ragazzi del Guercino e ‘Il banco tira tutto’ con 524 punti, 3° per i Toponi e ‘Vola solo chi osa farlo’ con 517 punti, 4° il Risveglio con ‘Ritorno alle origini’ con punti 516 conquistando anche il premio per il miglior gettito, 5° per i Mazalora con ‘I sette vizi capitali’ con punti 433.

Una bellissima ultima domenica di Carnevale che ancora una volta ha visto tantissima gente gremire il centro per vivere la magia della kermesse carioca firmata da Ivano e Riccardo Manservisi, preziosi organizzatori da quasi 30 anni che, di edizione in edizione, insieme ai carristi, sanno fare sempre più grande il carnevale di Cento. Domenica che si è aperta con un pensiero al bambino morto dopo essere caduto da un carro di Carnevale di Bologna. Il Risveglio, primo carro ad entrare in piazza ed aprire la kermesse, ha infatti voluto dedicare la coreografia a questo piccolo angelo volato via in un momento di divertimento.

Ospite del Carnevale, Iskra Menarini, la voce storica al fianco di Lucio Dalla che sul palco centese ha regalato al pubblico ‘Caruso’ e ‘Attenti al lupo’ in ricordo del cantautore bolognese al quale è legata da profondo affetto e riconoscenza. “Dicono che nella vita c’è sempre qualcuno che ti butta avanti perché la gente ti possa volere bene – ha detto Iskra – Lucio ha fatto questo per me, altrimenti io oggi non sarei qui con voi. Con lui è stato un bellissimo viaggio e io ora porto avanti i ricordi, la sua musica, lui che era un genio ricco di tutti i colori del mondo. Al carnevale di Cento si sarebbe divertito tantissimo”. Sul palco anche lo storico campione di boxe Alfredo Parmeggiani e Marco Crepaldi, "Mister Italia Forever", attore e modello ufficiale della trasmissione su Rai 2 "Detto Fatto"e attore di fiction.