Ai campionati provinciali Aics 100 atleti di Bondeno e Quadrifoglio

Domenica 2 aprile si sono svolti a Bondeno, per la prima volta in provincia dopo le limitazioni imposte dalla pandemia Covid, i campionati provinciali Aics di pattinaggio artistico. La competizione ha visto gareggiare oltre 100 atleti delle società Asd Pattinaggio Artistico Bondeno e Il Quadrifoglio Ferrara, da quelli più piccini nella mattina fino alle categorie effettive a maggior contenuto tecnico nel pomeriggio.

Parte della giornata è stata riservata alle gare della specialità Solo Dance.

Spettacolare l’esibizione dei due gruppi nati dalla coalizione tra le due società, il quartetto Angels on Skates e il piccolo gruppo Aurum, appena rientrati dal campionato italiano di federazione svoltosi a Reggio Emilia, dove hanno raggiunto ottimi piazzamenti.

Per questa bellissima giornata di sport ed emozioni Asd pattinaggio Bondeno ringrazia gli allenatori, l’assessore del Comune di Bondeno Ornella Bonati presente per le premiazioni, il folto pubblico che ha accompagnato calorosissimo gli atleti in gara e i genitori che si sono prodigati anche nell’allestimento di un rifornito punto di ristoro.

re. fe.