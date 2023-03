Anche Virtus e Armani al torneo under 13 organizzato dalla 4 Torri

Sono state finalmente ufficializzate le prime otto squadre che prenderanno parte al prestigioso XIII International Tournament “Città di Ferrara”, riservato alla categoria Under 13 maschile, in programma dal 22 al 25 aprile, e che avrà il Pala 4T di Ferrara come centro operativo della manifestazione.

Le prime squadre rappresentano alcune tra le principali realtà cestistiche nazionali. Ai nastri di partenza sono infatti pronte l’Emilbanca Virtus Bologna, la società più titolata nella storia del torneo con ben 3 edizioni conquistate, l’Olimpia Milano EA7 Emporio Armani, la New Basket Brindisi Happy Casa, così come le squadre che hanno già portato a casa il torneo: Treviso Basket (quest’anno agli ordini di coach Denis Marconato), la BSL San Lazzaro e l’Umana Reyer Venezia. L’Unieuro Forlì di Rodolfo Rombaldoni e la Stella Azzurra Roma completano le prime otto pronte a scendere in campo. Nelle prossime settimane saranno ufficializzati i nomi delle restanti otto, prestigiose società, quando manca poco più di un mese alla prima palla a due del torneo.

CAMPIONATI SENIOR.

Nel campionato di C Silver nell’ultimo turno la 4 Torri cede in casa del Rebasket Reggio Emilia per 99-76, mentre il sabato la Scuola Basket ha vinto nettamente 80-54 contro San Lazzaro. In serie D invece la Cestistica Argenta si è imposta sul campo di Rimini (72-80) e la Benedetto ’64 Cento recupererà il 5 aprile il match casalingo contro Novellara.

La classifica di C Gold:

Basket 2000 38; Bologna

2016 34; Fulgor Fidenza 30; Olimpia Castello 26; Ferrara 2018 24; Arena 22; Sg Fortitudo 20; Cmp Global 18; Lg Competition, Baskers Forlimpopoli e Francesco Francia 16;

Guelfo 12; Anzola 10; Molinella 8.

La classifica di C Silver : Correggio 42; Cvd 36; Magik, Scandiano e Medicina 34; Santarcangelo 30; Novellara 28; Lugo 26; Rebasket

24; Sb 22; Veni 20; Bsl 16; Omega 14; Gaetano Scirea 10; 4 Torri Ferrara 6; Grifo 4

re. fe.