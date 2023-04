Ipotesi Ferrara per ospitare le finali di serie B

C’è anche Ferrara tra le città candidate ad ospitare le Final Four di Serie B, manifestazione in programma dal 16 al 18 giugno che decreterà le due squadre promosse al prossimo campionato di Serie A2. L’indiscrezione circola da ieri pomeriggio, e se confermata potrebbe significare molto per una piazza sofferente, toccata dalla recente perdita del Kleb ma che ha già tanta voglia di ripartire.

Il campionato di Serie B sta entrando nella sua fase più calda, e a quattro giornate dal termine della stagione regolare la lotta per la promozione si sta facendo sempre più accesa, con tante piazze storiche della pallacanestro italica desiderose di riaffacciarsi al secondo campionato nazionale.

Le Final Four del 16, 17 e 18 giugno metteranno la parola fine a una stagione lunghissima, che ha visto sfidarsi 64 formazioni divise in quattro raggruppamenti: al termine della regular season le prime quattro squadre di ogni girone disputeranno due turni di playoff, entrambi al meglio delle cinque gare, e le quattro vincenti si incontreranno poi in campo neutro per un concentramento che decreterà le due squadre promosse in A2.

Una formula complessa, diversa da quella consueta che prevede semifinali e finalissima, ma un vero e proprio tour de force di tre giorni che vedrà le quattro squadre sfidarsi tra loro quasi in un mini campionato, con le prime due promosse di diritto al piano superiore.

La Giuseppe Bondi Arena è in lizza assieme ad altre piazze storiche, attualmente top secret, per ospitare un evento di portata nazionale, che richiamerebbe in città tantissimi addetti ai lavori, e che potrebbe rappresentare il primo vero e concreto segnale di ripartenza di una piazza che è stata privata del suo basket ma che freme per riemergere dalle sabbie mobili.

Ancora non vi è nessuna certezza, ma la Lega sta valutando anche la candidatura della città estense, e anche per la città e per il turismo potrebbe esserci un ritorno importante, dato che alcune delle squadre in lizza, se qualificate alla final four, potrebbero muovere davvero tanti tifosi.

Qualche esempio? L’ex capitano del Kleb Tommaso Fantoni, primo nel girone A con la sua Libertas Livorno ci spera, al pari dell’altra formazione labronica, la Pielle, attualmente seconda. I tifosi centesi potrebbero invece riabbracciare Gasparin e Leonzio, in testa nel girone B con Orzinuovi, mentre nel gruppo D spicca il primo posto della Luiss Roma del doppio ex Matteo Fallucca. E poi altre compagini storiche ai primissimi posti nei rispettivi gironi come Vigevano, Fabriano, Rieti (dove gioca il ferrarese Mastrangelo), Roseto e Caserta, senza dimenticare Faenza, al momento unica formazione della nostra regione in lizza per un posto tra le "fantastiche quattro". Insomma, gli ingredienti per una tre giorni di grande basket ci sarebbero tutti, ora non resta che attendere e tornare a fare il tifo per Ferrara.

Jacopo Cavallini