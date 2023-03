Pari della Portuense sul campo di Castenaso

E’ mancata la zampata risolutiva alla Portuense, che torna dalla trasferta a Castenaso nella tana della vice regina del girone con un punto che le sta stretto per quello che si è visto in campo. Primo tempo equilibrato, chiuso dai bolognesi in vantaggio grazie a un gol di testa messo a segno da Acesilai, che sbatte contro la traversa e poi a terra, per il direttore di gara (contestato dai rossoneri) dopo aver varcato la linea. Nel secondo tempo sale in cattedra la Portuense, che cinge d’assedio l’area dell’Atletico, che capitola al 15’ per merito di Allegrucci, dopo un dialogo con Laghi e una bella azione in velocità. La Portuense ha provato il colpaccio, ma la difesa bolognese ha tenuto nonostante i ripetuti tentativi rossoneri. Una dimostrazione di personalità della Portuense, nonostante i sette fuoriquota in campo.