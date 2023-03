Primavera in campo contro il Kallon

Dopo il pareggio ottenuto – non senza rimpianti – all’esordio contro l’Honved, la Spal si appresta a disputare la seconda gara della Viareggio Cup tra le mura amiche. Oggi alle 15 la squadra di Grieco infatti affronterà i sierraleonesi del Kallon al centro sportivo Gibì Fabbri. I tagliandi saranno disponibili all’entrata della tribuna di via Copparo al prezzo unico di 5 euro. Per gli under 12 invece è previsto l’ingresso gratuito. Nella prima giornata il Kallon ha pareggiato 2-2 contro il Pisa, che oggi se la vedrà con l’Honved. Passeranno alla fase successiva le prima due classificate di ogni girone, e inevitabilmente sarà decisivo l’ultima gara, in programma venerdì prossimo. Intanto, si registrano altre quattro convocazioni nelle rappresentative nazionali per il settore giovanile biancazzurro. Bugaj è stato selezionato dalla Polonia under 19 per disputare la fase élite delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Saranno protagonisti del turno élite di qualificazione ad Euro under 19 anche Svoboda e Pareiko, convocati da Slovacchia under 19 ed Estonia under 19. Infine, convocazione nella Repubblica Dominicana under 20 per Jungbauer.