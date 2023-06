Eventi, Terra Del Sole si trasforma in ‘Terra a Vapore’: l’appuntamento con lo steampunk

Terra del Sole, 9 giugno 2023 - Nel fine settimana Terra del Sole torna a calarsi nelle atmosfere vittoriane di fine Ottocento. La cittadella medicea ospita ‘Terra a vapore’, evento ‘steampunk’, ispirato alla narrativa fantascientifica che introduce una tecnologia anacronistica in seno a un preciso contesto storico.

Ricchissimo il programma della due-giorni: il Palazzo pretorio e la rinascimentale piazza d’Armi ospiteranno stand di artigianato e hobbistica, singolari esibizioni, giochi di fuoco e spettacoli musicali. E ancora spazi dedicati all’arte, un’area votata allo svago con giochi in legno e rompicapi e una zona workshop dove sarà possibile improvvisarsi artigiani e costruire oggetti sotto la guida di esperti.

Animazione per bambini e set per trucco, foto e video con oggettistica steampunk e accessori a tema. E per appagare il palato e combattere il caldo saranno disponibili, fino a esaurimento scorte, le impareggiabili degustazioni di acque fruttate offerte da Speziathè. Tra i momenti più attesi e suggestivi le sfilate in costume nel cuore della cittadella: sabato sera alla luce delle lanterne e domenica pomeriggio prima del gran finale con la premiazione dei migliori outfit (in palio anche un weekend per due persone). Da non perdere poi un evento nell’evento ‘Libri a Vapore’: prima piccola fiera del libro, organizzato in collaborazione con la Di Carlo Edizioni, con la possibilità di scoprire libri e autori di ogni genere. “Sono molto orgoglioso - spiega Antonello Di Carlo, patron della casa editrice - di partecipare a questo evento che vuole appunto essere un tributo affettuoso alle popolazioni colpite da una tragedia immane”. Nel corso del fine settimana all’infopoint allestito in piazza sarà possibile effettuare donazioni per la gestione dell’alluvione nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, a cui sarà destinato anche parte del ricavato della manifestazione e della visita guidata alla cittadella, prevista per domenica pomeriggio alle 15 con la guida di Chiara Macherozzi (costo 8 euro, prenotazione obbligatoria, tel. 0543.769631 – cell./whatsapp 350.5193970, [email protected]). 'Terra a vapore' è ideata e organizzata da AG. Cosplay Eventi, Pro loco, Circolo Viaggiatori del Tempo-APS, Speziathè, ed è patrocinato e supportato dal Comune di Castrocaro e Terra del Sole e dal consorzio di promozione turistica Castrumcari.

L’ingresso alle due-giorni è libero e aperto a tutti.