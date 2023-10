Inaugurazione di Formì, tra gli ospiti Cristina D'Avena e il duo di YouTube Dinsieme

Forlì, 25 ottobre 2023 - Sarà un weekend ricco di eventi quello che segnerà l'inaugurazione di Formì, il nuovo distretto commerciale posizionato all’uscita di Forlì dell’A14.

Ai nastri di partenza del weekend inaugurale si presentano le insegne di Mc Donald’s, Calliope, Terranova, JYSK, Euronics, Roadhouse, Billy Tacos, Scarpamondo, Takko Fashion, Satur, Piazza Italia, Arcaplanet, Pepco, Bep’s, Brico Center e Autolavaggio Vecchietti. Già in calendario, il 4 novembre, l’apertura del birrificio artigianale Giusto Spirito. New Yorker, Umami e DM arriveranno nelle settimane seguenti. Il taglio del nastro ufficiale è previsto sabato 28 ottobre alle 15. Intervengono il vicesindaco Daniele Mezzacapo, i referenti di Formì e l’atleta olimpica Gaia Sabbatini. Conduce il poliedrico comico e artista Andrea Prada. L’area è quella adiacente a Scarpamondo, dove subito dopo salgono sul palco blu i Dinsieme, alias Erick Parisi e Dominick Alaimo, la coppia di animatori divenuta celeberrima grazie ai video su YouTube, dove è seguita da milioni di piccoli fan. Alle 16 si tiene l’inaugurazione del murale firmato dall’artista internazionale Chiara Zarmati, alla presenza dell’assessora comunale Paola Casara. Alle 17 la musica si sposta sul palco arancio, nelle vicinanze del Mc Donald’s. Questa volta i protagonisti sono due cantanti molto apprezzati dai teenager, entrambi usciti dalla scuderia del programma televisivo Amici: Giovanni Cricca, che nonostante la giovane età ha già partecipato a Area Sanremo e Deejay On Stage, e Aaron, nome d'arte di Edoardo Boari, tra i protagonisti del serale di questa edizione del talent show. Alle 19 sul palco giallo, di fronte a Bep’s e all’autolavaggio Vecchietti, lo show della regina delle sigle televisive dell'iconica Cristina D’Avena. Al termine delle esibizioni c’è la possibilità di incontrare e salutare gli artisti.

Il programma di domenica 29 ottobre si apre con la partenza della StraWoman, la corsa-camminata non competitiva riservata alle donne il cui ricavato sarà devoluto allo Ior. L’ospite d’onore è la mezzofondista olimpica Gaia Sabbatini, campionessa europea under 23 dei 1500 metri piani a Tallinn 2021. Il fischio d’inizio è alle 9,30.