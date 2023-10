Ecco Formì, inaugurato il nuovo distretto commerciale di Forlì

Forlì, 28 ottobre 2023 - Inaugurato oggi pomeriggio Formì, il nuovo distretto commerciale, da 24mila metri quadrati, posizionato all’uscita del casello autostradale di Forlì. Tre i palchi allestiti in tutta l’area, per ospitare i tanti eventi e i protagonisti delle due giornate inaugurali.

L'inaugurazione del distretto commerciale di Formì a Forlì

Dal palco principale, il poliedrico comico Andrea Prada ha accolto l’atleta olimpica Gaia Sabbatini, i referenti di Formì e le autorità cittadine per il tradizionale taglio del nastro; erano presenti il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco Daniele Mezzacapo e l’onorevole Jacopo Morrone. Un evento dedicato soprattutto ai bambini, infatti, erano circa 500 le famiglie accorse per lo spettacolo dei Dinsieme alias Erick Parisi e Dominick Alaimo; la coppia di animatori divenuta nota grazie ai video su YouTube, dove è seguita da milioni di piccoli fan.

Alle 16, è stato inaugurato il murale firmato dall’artista internazionale Chiara Zarmati, alla presenza dell’assessora per le politiche educative Paola Casara; all’interno di Formì sono tre le opere realizzate: un tributo alla maestosa quercia presente in loco, una fantasiosa ambientazione naturale nell'area dedicata ai bambini e una passerella dinamica tra rocce dipinte e forme geometriche.

Alle 17, un altro evento che ha visto la massiccia presenza dei giovani sotto il palco è il concerto di Giovanni Cricca e Aaron, due artisti appena usciti dalla scuderia del programma televisivo Amici. La degna conclusione di questa grande inaugurazione ci sarà stasera con lo spettacolo più atteso quello di Cristina D’Avena, vera e propria icona degli anni Novanta, che canterà i suoi più grandi successi.

Domani, invece, alle 9.30, partirà da Formì la corsa non competitiva Strawoman insieme alla mezzofondista olimpica Gaia Sabbatini. Le insegne che aprono le saracinesche nel weekend sono di Mc Donald’s, Cisalfa, Calliope, Terranova, JYSK, Euronics, Roadhouse, Billy Tacos, Scarpamondo, Takko Fashion, Satur, Piazza Italia, Arcaplanet, Pepco, Bep’s, Brico Center e Autolavaggio Vecchietti. Già in calendario, il 4 novembre, l’apertura del birrificio artigianale Giusto Spirito. New Yorker, Umami e DM arriveranno nelle settimane seguenti.