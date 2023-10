Forlì, apre Formì: tutti i negozi e quello che c’è da sapere sul centro commerciale

Forlì, 27 ottobre 2023 - Ancora qualche ora e il nuovo distretto commerciale Formì vedrà il via ufficiale. L'inaugurazione è infatti in programma per questo weekend, con una due giorni ricca di eventi e iniziative.

Il distretto commerciale Formì a Pieveacquedotto, inaugurato nel weekend

Il taglio del nastro è previsto per sabato 28 ottobre alle 15, con l'intervento del vicesindaco Daniele Mezzacapo, i referenti di Formì e l'atleta olimpica Gaia Sabbatini. Il centro commerciale, che sorgerà all'uscita di Forli dell'A14, avrà un'offerta tra le prime in regione, per un progetto imponente. 24mila metri quadrati totali, congiungendo il casello autostradale al centro commerciale Puntadiferro e una grande varietà di servizi: dalla ristorazione all'abbigliamento, dal bricolage all'arredo casa, fino a pet food e hobbistica.

Gli spazi saranno 24, di cui 5 destinati a ristoranti, 2 ai bar e uno all'autolavaggio. Formì contribuirà anche a cambiare l’assetto stradale del quartiere, con la costruzione di cinque nuove rotonde e il miglioramento complessivo della viabilità in uscita dall’A14.

I negozi

Numerosi e prestigiosi i marchi che si presenteranno ai nastri di partenza: per quanto riguarda il settore ristorazione, troveremo già McDonald's, Roadhouse e Billy Tacos, mentre prossimamente aprirà anche il birrificio artigianale Giusto Spirito.

Tantissimi anche i negozi di abbigliamento, con Piazza Italia, Terranova, Calliope, Takko Fashion e Scarpamondo. Per la casa c’è JYSK.

Per l'abbigliamento sportivo, ci sono invece Cisalfa e Bep's.

Poi ancora Euronics, Bricocenter, Satur (specializzato in complementi d'arredo ed elettrodomestici per la casa) e Arcaplanet per il pet food.

Il programma

L’inaugurazione di Formì occuperà sia la giornata di sabato che di domenica, con un ricco programma e tantissimi ospiti. Si parte alle 15 di sabato con il duo di youtubers I Dinsieme, poi alle 19 Cristina D’Avena. Domenica invece spazio alla StraWoman, la corsa-camminata non competitiva riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a se stesse e al proprio benessere. L’iniziativa avrà uno scopo benefico: parte del ricavato sarà destinato all’Istituto Oncologico Romagnolo.