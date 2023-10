Si svela Formì. Ecco i negozi che aprono tra l’iper e il casello A14

Nei mesi scorsi i forlivesi hanno imparato a familiarizzare con Formì, l’area commerciale di Pieveacquedotto le cui prime attività hanno cominciato ad aprire i battenti alla spicciolata già dalla primavera. Altri ne hanno messo in evidenza le criticità, come il consumo di suolo o l’impatto sulla rete commerciale pre-esistente. Siamo arrivati al momento decisivo, quello dell’inaugurazione, prevista nel weekend. Che piaccia o no, si tratta di una superficie che si sviluppa su 24mila metri quadrati totali, congiungendo il casello autostradale, dove già da tempo sorgeva il Globo, al centro commerciale Puntadiferro. Il progetto è di far sorgere in ogni blocco – molti dei quali oggi sono già occupati – tutte le formule merceologiche: bricolage, arredo casa, sport, abbigliamento, tecnologia, hobbistica, cura della persona, calzature, pet food.

A regime sono previsti in totale 24 spazi, tra i quali 5 sono destinati alla ristorazione, due sono bar e uno è un autolavaggio. Una volta che tutte le vetrine saranno illuminate i posti di lavoro totali saranno 300. Ai nastri di partenza del weekend inaugurale si presentano marchi come Mc Donald’s (la prima ad aprire poco dopo l’alluvione di maggio); il negozio di abbigliamento Piazza Italia, che anni fa, prima del trasferimento della libreria Mondadori, aveva avuto una rivendita nei locali del Mega di corso della Repubblica. Ci saranno anche altri negozi di abiti, ovvero Calliope e Terranova, quest’ultimo marchio già presente in città, in via delle Torri, oltre che al centro commerciale di Forlimpopoli. Allo sport è dedicato invece Cisalfa.

All’appello c’è anche il brand nordico di arredo per la casa JYSK (si pronuncia "iusk"), il negozio di elettronica Euronics, i ristoranti in stile Usa Roadhouse e Billy Tacos. Poi ancora sono già attivi i punti vendita dedicati alle calzature Scarpamondo e Takko Fashion; Satur, specializzato in complementi d’arredo e piccoli elettrodomestici per la casa; Arcaplanet, big del pet food; Pepco, marchio di abbigliamento per famiglia e oggettistica per la casa. È aperto da mesi anche il negozio di accessori per moto e bici Bep’s e sarà pronto alla vendita anche Brico Center che si sposta a Pieveacquedotto dopo aver lasciato viale Vittorio Veneto dove era aperto da anni e, infine, l’autolavaggio Vecchietti.

Altre aperture sono già in calendario, infatti il 4 novembre taglierà il nastro il birrificio artigianale Giusto Spirito che andrà a sommarsi alle altre proposte legate alla ristorazione e al beverage. Nelle settimane seguenti, poi, sarà il turno di un altro negozio di abbigliamento, ovvero il New Yorker, oltre che del ristorante Umami e del punto vendita di prodotti per la cura della persona della linea DM.

Sofia Nardi