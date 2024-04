Addio a Giuseppe Santonico, bomber del Forlì anni Settanta

Addio a Giuseppe Santonico, classico centravanti ‘d’altri tempi’ con la maglia del Forlì nella stagione 1975-76, all’inizio dell’era targata ‘Vulcano’ Bianchi. L’attaccante laziale si è spento nei giorni scorsi, all’età di 79 anni, nell’Isola di Liri (in provincia di Frosinone) dove era nato il 5 agosto 1945. Il classico centravanti, ricordato in particolare per la sua proverbiale elevazione e, quindi, per i suoi gol di testa, fu uno dei primi acquisti altisonanti di quell’epoca: cresciuto nelle giovanili della Lazio, si era segnalato a suon di gol con le maglie di Reggina dal 1964, con la vittoria della serie C, al 1967 in serie B con 16 reti. L’anno dopo Santonico si trasferì all’Atalanta dove esordì in serie A segnando anche una rete. Dopo sette campionati tra serie B e C, con Livorno, Taranto, Avellino, Giulianova e Montevarchi con 53 gol, il suo arrivo in biancorosso rafforzò un parco di attaccanti con nomi come Salvigni, Dioni, Scungio, Dioni e Vorzazzo. I sette gol di Santonico non valsero al Forlì la vittoria nel campionato vinto poi dal Fano (i biancorossi furono allenati da Leo Zavatti, poi da Silvio Poli). Nella stagione successiva, che il Forlì avrebbe vinto, Santonico appese le scarpette al chiodo.

Franco Pardolesi