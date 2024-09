Aeroporti, tema caldo alle urne. Ugolini fa tappa al ’Ridolfi’: "Fare sistema con gli altri scali"

Uno dei temi caldi del confronto politico in vista delle elezioni regionali di metà novembre è sicuramente quello degli scali aeroportuali, con l’aeroporto il Marconi intasato e gli altri che arrancano alla ricerca di nuovi scali e voli. La candidata per il centrodestra alla presidenza della Regione, Elena Ugolini, è stata ieri in visita all’aeroporto ‘Luigi Ridolfi’ di Forlì accompagnata dalla deputata e coordinatrice Regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia, Rosaria Tassinari, dall’assessore alla viabilità di Forlì, Giuseppe Petetta, dal segretario cittadino degli Azzurri, Joseph Catalano, e da Roberto Buda, già sindaco di Cesenatico e candidato per Forza Italia al consiglio regionale.

La delegazione ha incontrato i vertici della società Fa (Forlì airport) che gestisce lo scalo romagnolo, il presidente Giuseppe Silvestrini ed Ettore Sansavini. "Il colloquio fra i vertici della società e la candidata Elena Ugolini è stato molto cordiale e sereno – racconta Tassinari –. Abbiamo affrontato l’argomento della possibile espansione del numero dei passeggeri, che attualmente si aggira sui 140mila all’anno. Gli imprenditori ai vertici della società hanno concordato con Ugolini che, per realizzare questo obiettivo, occorre anche fare sistema a livello regionale, per esempio tra gli aeroporti di Forlì, Bologna e Parma". La delegazione ha poi ringraziato i vertici di Forlì Airport per l’accoglienza e per tutto quello che hanno saputo fare per la città.

La candidata del centrodestra aveva già affermato come intenda istituire un tavolo unico con i quattro scali regionali, Enac e Regione per cercare di giungere a una soluzione che potesse far crescere tutti nel mercato globale dei voli internazionali.

Matteo Bondi