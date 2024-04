Amici a quattro zampe, pronta una nuova area di sgambamento

A Roncadello sta per sorgere una nuova area di sgambamento per cani. Ad annunciarlo è il consigliere leghista Andrea Costantini: "Attualmente Forlì vanta 21 di queste aree. Un plauso all’amministrazione per il grande lavoro di manutenzione, con la sostituzione parziale o totale delle reti metalliche degli sgambatoi e altri interventi manutentivi importanti volti a rendere sicure e fruibili queste aree. Di recente proprio lo sgambatoio del parco di via Dragoni ha visto un importante lavoro di manutenzione che ha compreso la chiusura e messa in sicurezza di alcune buche pericolose".