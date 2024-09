Ancora visitabili fino a domenica le mostre di Frasca e Antonelli

A Bertinoro si possono visitare fino a domenica la mostra di Barbara Antonelli e quella di Cristiano Frasca inaugurate durante la Festa dell’Ospitalità.

La personale di Antonelli, autrice della litografia dell’Ospitalità 2024, è allestita nel salone del Palazzo Comunale e può essere visitata tutte le mattine dalle 8,30 alle 14,30, e martedì e giovedì dalle 14,30 alle 18.

L’Ufficio Turistico del Comune, invece, ospita la mostra fotografica ‘Con i piedi nel fango. Racconto ai margini della cronaca’ del fotoreporter del Carlino Cristiano Frasca. In esposizione una sessantina di scatti che documentano quanto avvenuto durante l’alluvione del 2023 in Romagna, con una particolare attenzione per l’attività delle forze dell’ordine, delle donne e degli uomini della Protezione civile e dei tantissimi volontari, soprattutto giovani e giovanissimi, che si sono mobilitati in quei giorni. Anche questa mostra può essere visitata durante la settimana negli orari di apertura dell’Ufficio Turistico (che sono gli stessi del Comune).

Per entrambe è prevista la possibilità di visita anche sabato 14 e domenica 15 settembre. Basta rivolgersi alla Welcome Room Bertinoro in Piazza della Libertà 3 nelle seguenti fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 19.