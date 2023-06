‘Antipasto Parma’ ritirato dalla vendita

La catena di supermercati Aldi ha annunciato ieri di aver richiamato a scopo precauzionale il prodotto ‘Antipasto Parma Dop Igp’ (Antipasto Prosciutto di Parma Dop - Coppa di Parma Igp - Salame Felino Igp) a marchio ‘Regione Che Vai’ a seguito di un’analisi effettuata in autocontrollo. Il prodotto non può essere consumato data la possibile la presenza di Listeria monocytogenes in campioni fra quelli che riportano come termine minimo di conservazione 1607 2023 e 1807 2023, rimasti in vendita fino a martedì scorso. Il prodotto sarà rimborsato anche senza scontrino (info 800.370370).