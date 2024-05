Igiene delle mani importante anche dopo la pandemia

L’igiene delle mani, di cui oggi ricorre la giornata mondiale, per quanto riguarda la prevenzione del rischio infettivo rappresenta la misura più semplice ed efficace nel contrasto alla diffusione di microrganismi e alle infezioni. L’impegno che chiediamo non solo agli operatori sanitari, ma anche a cittadini, visitatori e caregiver nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie è di mantenere alta l’attenzione all’igiene delle mani e all’uso della mascherina chirurgica, come indicato negli avvisi dell’Ausl, per contenere la diffusione di germi, anche dopo la fine della pandemia.

Carlo Biagetti, responsabile Rischio Infettivo Ausl Romagna