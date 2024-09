Attività per famiglie al via tra escursioni e laboratori

Con la ripresa dell’anno scolastico si moltiplicano le iniziative per i più piccoli promosse dalla biblioteca comunale ‘Plebino Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Già oggi pomeriggio alle 16.30 è in programma l’escursione per bambini e genitori ‘Nella valle perduta’, organizzata in collaborazione con il Centro per le famiglie di Forlì e della Romagna forlivese. Un’iniziativa rivolta ai bimbi di età compresa tra i 6 e gli 8 anni amanti dell’avventura. Grandi e piccini parteciperanno a una passeggiata "nelle prime colline di Forlì, in una valle dove prima c’era il mare – spiegano gli organizzatori –. Troveremo grotte e scogliere emerse dove scopriremo fossili vecchi di milioni di anni... Una vera e propria avventura indietro nel tempo".

A condurre i presenti in un mondo suggestivo sarà Riccardo Raggi, guida ambientale escursionistica (Romagnatrekking). Il ritrovo è fissato all’incrocio tra via Rio Cozzi e via Converselle. L’attività, rivolta a tutte le famiglie del distretto forlivese, è finanziata dal Fondo per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei Ministri. Per iscrizioni, tel. 0543.712667, centrofamiglie@comune.forli.fc.it.

Nella biblioteca di viale Marconi 115 è in agenda anche il corso di massaggio al neonato, organizzato dal Centro forlivese per le famiglie: cinque incontri gratuiti per genitori con bimbi fino a un anno, in programma il giovedì mattina dalle 10 alle 11.30; il corso è iniziato lo scorso giovedì e terminerà il 10 ottobre. Docente sarà Roberta Mandolesi, psicologa e insegnante Aimi. Per iscrizioni, icos.comune.forli.fc.it; per info, tel. 0543. 712667, centrofamiglie@comune.forli.fc.it.

Si svolgerà non in biblioteca bensì al nido d’infanzia La Coccinella (via del lavoro, Terra del Sole), ‘Tra le braccia guardo il mondo’ il nuovo percorso organizzato dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, da Formula Servizi alle persone e dal Centro per le Famiglie della Romagna forlivese: un’iniziativa rivolta a neo genitori con bimbi fino ai 36 mesi per sostenere la cura della relazione tra grandi e piccini e "per scoprire attività di gioco, utilizzando albi illustrati e musica, che potranno essere riproposti tra le mure domestiche con materiali semplici e libri adatti a facilitare la comunicazione".

Sarà altresì l’opportunità per riflettere sulle pratiche di cura e di educazione. Quattro gli appuntamenti in programma nelle giornate di martedì 15 ottobre, 5 e 28 novembre, e 10 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30. Per informazioni, tel. 0543.712667 – centrofamiglie@comune.forli.fc.it.