Azione Cattolica, elezioni. Tre incarichi regionali

Si è svolta di recente l’assemblea elettiva regionale dell’Azione Cattolica, a cui hanno preso parte circa 150 rappresentanti delle 15 diocesi dell’Emilia-Romagna. Dal voto, è risultato che fra gli eletti tre provengono dalla diocesi di Forlì-Bertinoro: Silvia De Lorenzi (dell’associazione di Ravaldino) sarà la nuova incaricata per il settore Adulti regionale; Giulia Sartoni (anche lei di Ravaldino) sarà rappresentante del movimento studenti (Msac); Cesare Visotti (San Martino in Villafranca) sarà il rappresentante del movimento lavoratori (Mlac).

"È con grande gioia che comunico queste elezioni – commenta Fabrizio Ponti, presidente diocesano di Ac –. Assieme a tutta l’associazione diocesana ringrazio Giulia, Silvia e Cesare per essersi messi con entusiasmo a disposizione. Certo delle loro capacità e del loro impegno, auguro loro un buon lavoro in questo nuovo importante incarico, garantendo fin d’ora la vicinanza di tutta l’Ac nel percorso che stanno intraprendendo".

"Ho tante aspirazioni per questo triennio. Cercherò di esserci il più possibile e di rappresentare al meglio il Msac per la mia regione: sono davvero curiosa di quello che mi aspetta", è il commento di Giulia Sartoni. "Non so cosa mi aspetta, ma so con chi farò questo tratto di cammino della mia vita: con il Signore, prima di tutto, perché è sempre Lui che mi chiama attraverso qualcun altro", le fa eco Silvia De Lorenzi. "Con mio grande stupore sono stato eletto e sono molto contento di intraprendere questa nuova avventura", ha detto invece Cesare Visotti.

Completata la composizione delle cariche regionali, l’Ac vede proseguire il cammino di rinnovo delle cariche associative con l’assemblea nazionale, che si svolge da oggi a domenica (vi partecipano sei forlivesi), a margine dell’incontro di ieri con Papa Francesco a cui si sono iscritti circa 100 partecipanti dalla diocesi di Forlì-Bertinoro.

