Di Biase presenta la lista: "Grande impegno civico per guidare Meldola"

Il candidato sindaco Andrea Di Biase per la lista civica ‘Noi Meldolesi’ ha presentato nella sala del consiglio comunale di Meldola i suoi 12 candidati. "Una lista che rispecchia la diversità e la ricchezza della nostra comunità e sostenuta da un numero crescente di persone – commenta Di Biase – accomunate dalla volontà di rappresentare la propria città, visto che in pochi giorni solo con il passaparola 100 cittadini hanno sottoscritto la presentazione della lista". Si tratta, secondo Di Biase, di "donne e uomini di generazioni diverse, di età comprese tra i 20 e i 70 anni, con esperienze e competenze specifiche, dall’imprenditoria all’agricoltura, dalla medicina all’insegnamento: una squadra coesa, animata da un profondo senso civico". Di Biase sfiderà il sindaco uscente Roberto Cavallucci, che è sostenuto dal centrosinistra: la sua lista si presenta invece stasera (ore 21) al teatro Dragoni.

La squadra di De Biase conta (in ordine alfabetico) su Giacomo Agati, 64 anni, pensionato che ha lavorato nel sociale, in cooperative e aziende private ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri; Lara Bruno, 36 anni, ragioneria e programmatrice impiegata in uno studio di consulenza del lavoro a Forlì, consigliera comunale di minoranza; Riccardo Samuele Cappelli, 30 anni, dal 2021 lavora per l’Università di Bologna dopo aver collaborato con la redazione sportiva del Carlino. Ha fondato con il fratello Andrea la pagina social ‘Storie di Meldola’; Manuela Ceccoli, insegnante, abita a San Colombano da circa 40 anni ed è appassionata di musica e canto; Davide Cedioli, 46 anni, residente a Valdinoce, coltivatore diretto; Fabio Fabbri, 66 anni, agente del Consorzio Agrario cittadino da 44 anni. Nominato Cavaliere della Repubblica nel 1995, capogruppo di maggioranza durante i mandati Zattini, consigliere di minoranza e consigliere provinciale. La lista inoltre vede la presenza di Paolo Falasconi, 56 anni, lavora in un’azienda tipografica allo sviluppo commerciale. È stato calciatore professionista; Mattia Faraone, 27 anni, attualmente docente di meccatronica in una scuola superiore, gestisce con il padre un’azienda agricola a Ricò; Licia Ghetti, residente a Piandispino, commerciante con oltre 36 anni di esperienza come titolare di un bar; Luca Spada, 25 anni, per tutti ‘Spadino’, imprenditore settore ristorazione, volontario Croce Rossa e Protezione civile; Milena Tonti, già segretaria nella Casa della Salute di Meldola con varie esperienze lavorative, presso enti pubblici, medici e notai. È volontaria Pro loco. Infine Giorgia Ulderici, 28 anni, laureata in Ittiopatologia e prossima alla laurea in Medicina veterinaria. Membro del Consiglio Pastorale meldolese, è attiva nell’Azione Cattolica e nell’associazione culturale ‘Accademia degli Imperfetti’.

"Motori di questo progetto comune sono cittadini impegnati attivamente nel volontariato e nell’associazionismo locali – puntualizza Di Biase – che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie al servizio della comunità, alla valorizzazione del suo patrimonio naturale e alla divulgazione della sua storia e cultura, con profondo senso di appartenenza e impegno tangibile. Il cammino che ha condotto alla formazione della squadra è partito dalle frazioni e riflette la diversità e la ricchezza che animano il nostro territorio, offrendo uno spaccato delle sue tante tematiche tuttora irrisolte".

Oscar Bandini