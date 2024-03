Banda del fuoco, 8.400 euro a scuole e sport

Grande festa in piazza d’Armi a Terra del Sole per la cerimonia di consegna del denaro raccolto dalla banda del fuoco in occasione delle feste di Natale. A beneficiare della generosità dei 67 amici, riunitisi attorno al bar 2 Borghi, quattro sodalizi locali, che si sono spartiti in egual misura 8.400 euro: le due scuole materne F. lli Paganelli di Terra del Sole e Maria Bambina di Pieve Salutare, la scuola di musica Rossini, che ha sede nella cittadella, e l’Unione Sportiva Valmontone, sorta sulle macerie del Castrocaro calcio. Prima della simbolica consegna, un momento conviviale che ha visto partecipi i bambini, i ragazzi e le famiglie delle quattro realtà. Tutti riuniti nei pressi della brace, simbolo dell’evento natalizio in scena nel salotto rinascimentale, quasi provvidenziale in un pomeriggio freddo e ventoso. Un’attesa consumata in allegria tra karaoke, partite di pallone improvvisate, e merenda a base di salsiccia, pancetta, patatine e crostata. In linea con le caratteristiche della manifestazione che ogni anno riscalda l’atmosfera delle notti comprese tra la vigilia di Natale e l’Epifania. Per quindici giorni infatti su un braciere di due metri di diametro viene allestita una griglia dove chiunque può cuocere carne, verdura e quant’altro, utilizzando i ferri messi a disposizione dalla banda. Che offre ai presenti bollente vin brulé e panettone, da consumare in un contesto carico di magia. A fuoco spento e feste archiviate, scatta poi il momento della solidarietà. "Ritengo doveroso ringraziare i soci del gruppo, che si sono tassati per garantire lo svolgimento e la buona riuscita della manifestazione – spiega Roberto Biondi, una delle anime del sodalizio -. Quest’anno è andata addirittura meglio del previsto: sono state davvero tantissime le persone presenti ogni sera in piazza. Abbiamo riscosso grande successo anche tra i non residenti all’interno delle mura. E tra coloro che sono venuti dalle località limitrofe, c’è chi è rimasto così soddisfatto da chiederci di organizzare un fuoco fuori stagione: il 25 aprile ospiteremo un raduno di collezionisti delle auto 500. E’ previsto poi l’arrivo di un’associazione di camperisti, che desiderano fermarsi tre o quattro giorni per visitare Castrocaro, Terra del Sole e dintorni. Ci hanno chiesto anche di preparare un itinerario di viaggio, comprensivo di soste nelle cantine e nei frantoi, e ancora tappe nei castelli. Delle due cittadine, non solo di Terra del Sole: la nostra banda non conosce infatti campanilismi. Organizzeremo una navetta per consentire agli ospiti di spostarsi e al termine di ogni giornata ci si troverà tutti in piazza per la canonica grigliata". Un calendario in divenire, destinato a culminare nuovamente nelle feste di fine anno. "Il Natale 2024? E’ presto per parlarne, ma sono convinto che continueremo ad allestire il fuoco almeno fino quando avremo questo spirito".

Francesca Miccoli