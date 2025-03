Bcc, l’utile supera i 63 milioni di euro: "Si rafforzano il patrimonio e il territorio"

I conti in salute della Bcc Ravennate, forlivese e imolese consentono sia una buona remunerazione dei soci (valorizzazione della quota sociale del 5% nel solo 2024) sia interventi sul territorio che hanno cumulativamente raggiunto la quota di 30 milioni negli ultimi tre anni. A certificarlo è il bilancio d’esercizio approvato dal consiglio d’amministrazione della Bcc.

"Il nostro territorio – spiega il presidente Giuseppe Gambi – ci è stato molto vicino anche in questo triennio e diversi sono i dati di grande soddisfazione a partire da una base sociale di 40mila soggetti in costante aumento con oltre mille giovani che sono entrati a farne parte". La Bcc – 641 addetti – è sempre stata a fianco del suo territorio, sia prima che dopo le alluvioni del 2023 e del 2024. "Rafforzare il territorio, sia da un punto di vista economico, che sociale, rappresenta – aggiunge Gambi – un obiettivo imprescindibile per continuare a crescere assieme ai nostri soci e clienti. Sono state oltre 3.000 le iniziative sostenute in questo triennio, partendo dalla scuola, ai giovani, allo sport, senza dimenticare il terzo settore con particolare attenzione a tutte le associazioni che si prendono cura delle persone".

Il forte sostegno al territorio è stato possibile grazie a un solido bilancio. "Nel 2024 la Bcc ravennate, forlivese e imolese ha conseguito un risultato estremamente positivo, con un utile che supera i 68,3 milioni di euro – spiega direttore generale Gianluca Ceroni – a conferma della capacità reddituale della nostra banca. Registra un ulteriore rafforzamento del patrimonio di vigilanza che raggiunge i 595 milioni di euro, che rappresenta da sempre il principale elemento a tutela di soci e clienti". La raccolta totale è stata pari a 7,2 miliardi di euro (+ 5,13% rispetto all’anno precedente) e 3,6 miliardi di euro sono stati i finanziamenti verso la clientela (+3,74%), dato particolarmente rilevante in uno scenario in cui la maggior parte del sistema bancario ha rilevato valori negativi con sofferenze scese allo 0,54%. Nel corso del 2024, la Bcc ha confermato il sostegno alle imprese del territorio con 267 milioni di euro di mutui erogati mentre sono stati 2.804 i nuovi mutui casa concessi nell’anno (oltre 8.600 nel triennio).

Giorgio Costa