Buon Vivere, oggi si parte con Giobbe Covatta

Prosegue il Festival del Buon Vivere con la seconda giornata, aperta dall’evento accreditato per professionisti sanitari ‘Stili di vita sani per vivere meglio e in salute’, ospitato alle 14.30 nella Chiesa di San Giacomo. Partecipano Marina Fridel (Direzione generale sanità e politiche sociali Regione Emilia-Romagna), Melissa Righi (dietista del servizio nutrizione Ausl Romagna Forlì), Melissa Pasini (dietista Ausl Romagna Cesena), Yari Longobucco (infermiere ricercatore Università di Firenze), Lucia Bedei (medico oncologo U.O. Prevenzione oncologica Forlì), Silvia Mambelli (già direttrice servizio infermieristico Ausl Romagna), l’architetto Giuseppe Brighi, Giulia Silvestrini (medico sanità pubblica Ausl Romagna Ravenna e Laura Casadei (infermiera ambulatorio cronicità Forlì). L’incontro sarà moderato da Marco Senni (presidente OPI Fc) e da Loretta Vallicelli, vicepresidente, con la partecipazione straordinaria dell’attore Giobbe Covatta (foto).

Alle 17, a La Cócla, in via Andrelini, ’Buon vivere è biodiversità’, con l’apertura del parco in occasione della fioritura dei ciclamini e presentazione dell’Atlante delle orchidee del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Alle 18, invece, al refettorio dei Musei San Domenico ‘La voce dell’anima’, con la connessione voce e corpo per l’espressione di sé e la comunicazione, a cura di Paola Riccobon e Viria Romagnoli.

Sempre alle 18, al Centro per la pace, un aperitivo con racconti di vite, radici e arti.

Dalle ore 20 al Refettorio dei Musei San Domenico si può vivere l’ascolto attivo, per imparare ad ascoltare e entrare in contatto con sé e con gli altri, a cura di Paola Riccobon e Viria Romagnoli. La giornata si chiude alle 21 alla Chiesa di San Giacomo con ‘Casadei secondo Vince’, concerto anteprima dell’album di ‘Vince e i Ruvidi’, pubblicato dall’etichetta discografica Casadei Sonora.

Nella mattinata di domani, alle 8.30 presso la Cittadella del Buon Vivere, si tiene la Camminata del cuore, un percorso alla scoperta delle sane e corrette abitudini di vita, organizzata dall’Associazione cardiologica forlivese. Alle 10 alla Chiesa di San Giacomo ‘Pensare al futuro guardando all’Europa. Le politiche che creano futuro’, evento conclusivo del progetto europeo Eu Factor per spiegare ai giovani in che modo le politiche di coesione li stanno già aiutando a costruire il loro futuro. La Cittadella del Buon Vivere ospita (dalle 11 alle 18 per gli adulti e dalle 15 alle 18 per ragazzi 8-12 anni) l’escursione teatrale urbana ‘Ridare forma al fango’, con laboratori dell’argilla e musica dal vivo, con prenotazione obbligatoria e posti limitati: [email protected].

Gianni Bonali