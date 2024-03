Caterina Sforza

Carissimi ragazzi, siete pronti per un’avventura che vi porterà verso un futuro più verde e sostenibile? Oggi vi parleremo della transizione ecologica, un viaggio emozionante che coinvolge tutti noi nel proteggere il nostro pianeta. Cos’è esattamente questa transizione ecologica? Immaginate di prendere una grande decisione per cambiare il modo in cui viviamo, lavoriamo e consumiamo, tutto per il bene del nostro ambiente. È come se il nostro pianeta avesse bisogno di una bella rinfrescata, e noi siamo qui per aiutarlo.

Ma perché è così importante questa transizione? Beh, ragazzi, il nostro pianeta è in pericolo. Il cambiamento climatico, l’inquinamento dell’aria e dei mari, la deforestazione sono solo alcune delle sfide che dobbiamo affrontare. Ecco perché è cruciale agire adesso, per proteggere il nostro futuro e quello delle generazioni a venire.

Ma non temete, c’è speranza! La transizione ecologica ci offre una marea di soluzioni innovative. La prima è la missione 2 del Pnrr, intitolata ’Rivoluzione verde e transizione ecologica’ che ha lo scopo di raggiungere un nuovo e migliore equilibrio tra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse. Nel piano sono previsti investimenti e riforme per migliorare la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di arrivare al 65% del riciclo dei rifiuti plastici ed il 100% di recupero nel settore tessile.

Le aziende con incentivi fiscali si occuperanno di aumentare l’efficienza energetica degli edifici, verrà mantenuto il ’superbonus 110%’ e saranno migliorati gli edifici pubblici, per un totale di 50.000 edifici ristrutturati all’anno. Per arrivare a zero emissioni di CO2 ed eliminare l’uso di fonti fossili, cioè la decarbonizzazione, aumentando l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Forse solo entro il 2050 si riuscirà a contenere il cambiamento climatico ed il surriscaldamento globale. L’importante è pensare alle auto elettriche che non inquinano, ai pannelli solari che ci forniscono energia pulita e alle foreste che aiutano a catturare la CO2.

Queste sono solo alcune delle strade che possiamo percorrere per rendere il nostro mondo un posto migliore. Tutto questo può sembrare difficile, invece basta poco. La transizione ecologica indica un processo di cambiamento e trasformazione della società e dell’economia verso obiettivi di sviluppo sostenibili.

Per invertire la tendenza che ci sta portando alla devastante perdita di specie e biodiversità bisogna agire con semplici abitudini: 1) comprare meno oggetti; 2) mangiare più vegetali; 3) ridurre il consumo di energia; 4) evitare la plastica; 5) usare detergenti ecologici; 6) difendere la fauna selvatica; 7) evitare la carne; 8) fare docce più brevi; 9) fare acquisti ecologici; 10) celebrare la giornata della Terra.

Ma la transizione ecologica non riguarda solo le azioni che possiamo intraprendere a livello individuale, bisogna rivoluzionare le politiche pubbliche ed avviare cambiamenti strutturali. I governi devono impegnarsi a condividere leggi e regolamenti per promuovere la sostenibilità. Bisogna pensare con una mentalità eco-friendly e investire in tutto ciò che riguarda la sostenibilità.

E voi ragazzi, che ruolo avete in tutto questo? Beh, siete i protagonisti di questa avventura! Anche piccoli gesti fanno la differenza: riciclare, risparmiare energia, ridurre l’uso della plastica sono solo alcune azioni che potete fare nella vostra vita quotidiana per contribuire alla transizione ecologica. Ma non è tutto: potete anche sensibilizzare gli altri sull’importanza della sostenibilità, magari organizzando iniziative nella vostra scuola o nel vostro quartiere. Ricordate, ragazzi, insieme possiamo fare la differenza! Quindi, cosa state aspettando? È il momento di mettersi in moto e di iniziare questa fantastica avventura verso un mondo più verde e sostenibile. Prendete parte alla transizione ecologica e contribuite a costruire un futuro migliore per tutti noi! Alla prossima tappa di questa straordinaria avventura verde!

Classe 2ªA

sperimentazione Dada