Cgil, festa al secondo atto. Stasera è atteso Bonaccini

Prosegue questa sera la festa provinciale della Cgil di Forlì-Cesena, alla sua seconda giornata sulle tre in programma nell’area feste di Vecchiazzano (via Castel Latino 51). Si parte alle 17 con ’Mia sorella è figlia unica. Storie di donne, di vita e di libertà’ performance dell’autrice e interprete Cecilia Lavatore. A seguire tocca al talk ’Belle Ciao’ con Eleonora Pinzuti, saggista e formatrice professionale e Lara Ghiglione, segretaria Cgil nazionale. Alle 21, sale sul palco l’europarlamenare Stefano Bonaccini insieme al candidato alle regionali per il centrosinistra e civici, Michele De Pascale, Massimo Bussandri, segretario Cgil Emilia-Romagna per un dibattito dal titolo ’Emilia-Romagna: resistente, innovativa, solidale’. A moderare la serata la giornalista Sofia Ferranti de Il Corriere di Romagna. Durante tutta la manifestazione la cucina sarà aperta dalle 19. Gli eventi sono a ingresso libero.

Tra i tanti temi caldi che la Cgil provinciale porta avanti c’è anche quello della sicurezza per il personale sanitario. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati registrati diversi casi di atti vandalici, uno anche nella notte tra lunedì e martedì scorsi, ai danni delle auto dei dipendenti dell’Ausl Romagna parcheggiate nelle aree di sosta dell’ospedale ’Morgagni-Pierantoni’.

"Questo ennesimo episodio è l’ultima goccia di una situazione ormai insostenibile – commenta Monica Collari, segretaria sanità della Cgil Funzione Pubblica in una nota emessa ieri–. Questo non è un caso isolato ma un problema sistemico che affligge le strutture sanitarie: furti, vandalismi e minacche agli operatori sono all’ordine del giorno senza che vengano adottate misure efficaci". Oltre a essere vandalizzati i veicoli sono stati rubati gli oggetti personali all’interno degli abiacoli.

"Chiediamo all’Ausl Romagna di assumersi le proprie responsabilità e intervenire tempestivamente potenziando la sorveglianza con l’installazioned itelecamere nei parcheggi. Inoltre – continua Collari –, sarebbero utili aree di sosta riservate e sicure per i dipendenti. Invitiamo i lavoratori e le lavoratrici coinvolti in simili episodi a denunciare senza esiazione questi atti alle autorità. La Cgil Fp continuerà a moniorare la situazione e, nel caso non si registrassero interventi rapidi, a intraprendere ulteriori azioni".

Valentina Paiano