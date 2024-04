’Confidenza’: ossessioni e segreti dal passato

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30. In cartellone arriva Confidenza, di Daniele Luchetti. Pietro (Elio Germano) è un professore di liceo. Durante la sua tormentata relazione con Teresa (Federica Rosellini), una sua ex allieva, i due fanno un gioco pericoloso. In un momento di intimità, Pietro le confida un segreto inconfessabile che da quel momento li lega per sempre. In seguito la storia d’amore tra i due finisce e le loro vite si dividono. Quando Pietro incontra Nadia (Vittoria Puccini), una donna molto diversa da Teresa con cui ha una relazione sana, l’ombra del segreto confidato alla sua ex torna a tormentarlo. A pochi giorni dalle nozze infatti, Teresa si ripresenta minacciando di rivelare tutto. Da quel momento, Pietro si sentirà perseguitato dalla misteriosa confidenza come fosse un’arma di ricatto.

Nuovo arrivo anche Challengers di Luca Guadagnino. Tashi (Zendaya) è una campionessa di tennis divenuta nel tempo allenatrice. Tashi sta cercando di fare di suo marito Art (Mike Faist) un campione di tennis, ma dopo la sconfitta in un incontro importante, l’uomo si ritrova a gareggiare in un torneo di seconda fascia. Tra i suoi sfidanti c’è anche Patrick (Josh O’Connor), ex fidanzato di sua moglie e un tempo suo migliore amico. Mentre il loro passato insieme torna nel loro presente, gli scontri e la tensione salgono, portando Tashi a chiedersi quale sia davvero il prezzo della vittoria in quello che ormai è diventato molto più che un gioco.

Rimane ancora Civil War, film diretto da Alex Garland, è ambientato in un futuro prossimo, nel quale gli Stati Uniti stanno combattendo una logorante guerra civile a causa della polarizzazione tra fazioni avverse. Le ostilità, dai social si sono trasferite nella realtà, portando a un vero e proprio conflitto armato. Mentre due candidati lottano per sedersi sulla sedia presidenziale della Casa Bianca, le forze armate attaccano i civili e i giornalisti vengono fucilati a Capitol Hill. In questo clima bellico, una fotoreporter (Kirsten Dunst) attraversa le zone di guerra e tramite i sui occhi osserviamo questa terribile realtà.

In programmazione resta, infine, Back to Black, diretto da Sam Taylor-Johnson. L’opera racconta la vita e la carriera di Amy Winehouse, la cantante jazz inglese scomparsa nel 2011, qui interpretata da Marisa Abela. Il film ripercorre i passi compiuti dalla musicista per diventare una star di fama mondiale e arrivare a vincere anche un Grammy Award. Il film è stato realizzato con il supporto e il coinvolgimento della famiglia di Amy Winehouse e quindi si propone di tratteggiarne un ritratto fedele e sfaccettato, capace di restituire un’immagine tridimensionale della grande cantautrice. Nel cast del film troviamo anche Lesley Manville, Eddie Marsan e Jack O’Connell, rispettivamente nei ruoli della nona, del padre e del marito di Amy Winehouse.