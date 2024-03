Corsa a Strasburgo. In pista Bruno Molea: il presidente di Aics candidato con Forza Italia

Non solo le comunali: la scadenza elettorale dell’8 e 9 giugno propone l’appuntamento con le elezioni europee. Se ne parla inevitabilmente meno, ma il voto per il parlamento di Strasburgo può avere varie ricadute locali. Per esempio, l’effetto di trascinamento dell’impegno dei vari leader nazionali sulle amministrative (si parla delle candidature europee della premier Giorgia Meloni e della segretaria Pd Elly Schlein). Non solo: se il governatore Stefano Bonaccini dovesse essere candidato, porterebbe di fatto l’intera Emilia-Romagna alle elezioni anticipate. Inoltre, circostanza rara rispetto al passato, anche il nostro territorio potrebbe avere dei candidati.

Il nome caldo è quello di Bruno Molea. Il presidente nazionale di Aics (Associazione italiana cultura sport) è ormai sicuro di correre, come era trapelato una prima volta già lo scorso autunno, per Forza Italia nel collegio nord-est, quello che comprende la nostra regione. Forlivese, 69 anni, in Aics ha guidato la società di pallavolo femminile fino a un passo dalla serie A2; poi, nel 2006 è diventato presidente nazionale (confermato per vari mandati). Nel 2013 è stato eletto deputato con la neonata formazione Scelta Civica, che rappresentava all’epoca l’allora premier Mario Monti. La sua attività politica non è proseguita oltre quella legislatura nel 2018.

Tra i numerosi incarichi annovera quello al Cnel, il Comitato nazionale economia e lavoro. Facile intuire che la sua presenza nelle liste di Forza Italia possa avere un legame proprio nella nostra città, con la deputata Rosaria Tassinari, che degli azzurri è anche coordinatrice regionale. A ottobre, commentò così l’indiscrezione: "Molea viene da un mondo, lo sport, al quale Forza Italia è molto attenta. Con Bruno ho un ottimo rapporto, è una figura sicuramente apprezzabile".

Recentemente, si è parlato di Bruno Molea per la decisione di Aics di aprire ai cosiddetti ‘alias’: ovvero, i tesserati possono allenarsi (non gareggiare, almeno per ora) con i gruppi sportivi a cui sentono di appartenere a prescindere dalla sessualità biologica. Insomma, un’apertura nel segno dei diritti al mondo contrassegnato dalla sigla lgbt, che comprende i transessuali oltre a gay e lesbiche. Ad ogni modo, Molea ha da sempre una spiccata sensibilità per gli aspetti sociali dello sport, tanto da essere stato anche membro del comitato italiano paralimpico, che si occupa degli sport per disabili.

Intanto, il nuovo movimento Pace Terra e Dignità, fondato e guidato dal giornalista Michele Santoro, ha annunciato la presentazione delle proprie candidature nei prossimi giorni: tra queste, stando alla convocazione rivolta alla stampa, sempre nella circoscrizione nord-est, c’è anche Elettra Stamboulis. Ravennate 54enne, è stata preside del liceo artistico e musicale ‘Antonio Canova’ dal 2019 all’estate scorsa. Stamboulis, oltre che docente, si occupa anche di arte contemporanea e di fumetto. Stando all’invito, il capolista sarà il celebre attore Paolo Rossi.

Marco Bilancioni