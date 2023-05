Cadavere decapitato a Forlì: Daniele Severi a processo per l’omicidio del fratello

Forlì, 29 maggio 2023 - Il processo per Daniele Severi, accusato dell'omicidio del fratello Franco comincerà il 21 settembre in Corte di assise a Forlì. Il corpo della vittima, 53 anni, fu trovato decapitato il 22 giugno 2022 nei pressi della sua isolata abitazione sulle colline di Civitella.

L'unico imputato per il delitto - il fratello Daniele - è stato dunque rinviato a giudizio dal Gip, che ha accolto la richiesta della Procura e della parte civile, l'avvocato Massimiliano Starni per gli altri familiari della vittima. Il giudice dell'udienza preliminare, in apertura, ha comunicato che la Corte di appello di Bologna ha ritenuto inammissibile la sua ricusazione chiesta dalla difesa e ha rigettato le questioni poste sempre dai difensori, avvocati Massimo Pompignoli e Anna Maria Corsetti.

La Procura ha quindi ribadito la propria richiesta di rinvio a giudizio, rilevando un'evidente responsabilità dell'imputato e mettendo in fila alcuni elementi, tra cui i guanti insanguinati nella sua auto, le tracce di sangue della vittima sulle sue scarpe, il conflitto tra i due. Una richiesta a cui si è associato anche l'avvocato Starni, mentre i difensori hanno chiesto il proscioglimento. Il Gip ha rinviato a giudizio.