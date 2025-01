Ventinove chili di droga sequestrati e 26 violenze sessuali: il bilancio dei carabinieri di Forlì

Forlì, 17 gennaio 2025 – Tempo di bilanci per l’Arma dei Carabinieri, che ha presentato al Comando provinciale l’attività operativa 2024. Sono stati 11.913 i delitti perseguiti dai carabinieri a Forlì e comprensorio su quasi 13.800 registrati in provincia. 3.278 le persone denunciate all’autorità giudiziaria (erano state 3.055 nel 2023), con 207 arresti e 3.068 in stato di libertà.

Nel merito: 26 le violenze sessuali, 34 le rapine, 23 le estorsioni, 342 i furti; 270 le truffe e frodi informatiche e 89 i reati legati a detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

211 le telefono quotidiane arrivate al 112, numero d’emergenza gestito dalla centrale operativa di Forlì con il supporto delle Compagnie di Cesena, Cesenatico e Meldola, per un totale di 77.375 segnalazioni raccolte, con 35 interventi effettuati al giorno (12.794 nell’arco dei dodici mesi).

Poco meno di 380 al giorno le persone controllate (138.640 in totale, a fronte delle 135.753 nel 2023), quasi 107mila i veicoli; 269 le persone denunciate per guida sotto l’effetto di alcolici (316 nel 2023) e 19 per essersi messe al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti (10 nel 2023). 251 gli incidenti stradali rilevati (334 nel 2022) con 5 decessi (7nel 2023) e 159 feriti (220 nel 2023). 36 le persone arrestate per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti: 25 in flagranza di reato e 11 in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare, con 87 denunce. Sequestrati oltre 29 chili di droga. 530 le ’condotte monitorate’ legate alla violenza di genere, con 474 delitti perseguiti, con 19 arresti in flagranza e 437 denunce. Eseguite 122 misure cautelare (21 quelle in carcere o in detenzione domiciliare).