Ecco ‘Giurato Numero 2’: all’Astoria l’ultimo di Clint

In sala arriva Giurato Numero 2, di Clint Eastwood. Justin Kemp (Nicholas Hoult) è un padre di famiglia che presta servizio come giurato in un processo per omicidio. In udienza, però, Kemp si rende conto che è stato lui a uccidere la vittima, investita da un’auto in corsa. L’uomo si ritroverà così alle prese con un dilemma morale. Sconvolto dalla scoperta, ma non intenzionato a dire la verità, Kemp cercherà in ogni modo di salvare l’imputato. Nel cast del film anche Toni Collette, Zoey Deutch e J.K. Simmons.

Novità anche Il Gladiatore II film diretto da Ridley Scott, sequel del celebre film con Russell Crowe del 2000. Il secondo capitolo è ambientato circa 30 anni dopo il primo e vede come protagonista Lucius (Paul Mescal), figlio di Lucilla e nipote di Commodo, salvato proprio da Massimo Decimo Meridio alla fine della prima pellicola. Anni dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe Massimo per mano del suo perfido zio, Lucio si trova costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria viene conquistata da parte di due tirannici imperatori: Caracalla e Geta (Joseph Quinn e Fred Hechinger). Con il cuore ardente di rabbia e il destino dell’Impero appeso a un filo, Lucio deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l’onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo.

In cartellone anche Flow. Il film d’animazione diretto da Gints Zilbalodis racconta di una terribile alluvione che devasta il mondo. Il protagonista della storia è un gatto abituato a vivere per conto suo e che si vede improvvisamente costretto a mettere da parte la sua indipendenza per sopravvivere. In un mondo in cui gli esseri umani sembrano essere scomparsi, l’arrivo dell’inondazione lo costringe infatti a mettersi in salvo su una barca che deve però condividere con un variopinto gruppo di animali, tra cui un lemure, un cane labrador, un capibara e un uccello. Gli animali imparano a collaborare, ma per il gatto è una sfida estremamente difficile. L’esito però sarà sorprendente. Il film è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard e ha vinto 4 premi al Festival di Annecy.

Rimane Anora, film diretto da Sean Baker che segue le avventure di una sex worker tra New York e Las Vegas. La donna ha la possibilità di vivere una storia da Cenerentola quando incontra e sposa impulsivamente il figlio di un oligarca.

Confermato, infine, anche Parthenope di Paolo Sorrentino, che racconta il lungo viaggio della vita di Parthenope (Celeste Dalla Porta e Stefania Sandrelli), dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma con la passione per la libertà e Napoli.