Ecco la musica dei ragazzi del liceo ’Canova’

Con il concerto che si terrà oggi alle 18 nella sala teatro della Fabbrica delle Candele prende avvio la seconda parte della rassegna musicale ‘Guido Agosti’ promossa dall’associazione Forlì Cultura.

Nell’appuntamento odierno si esibiranno le classi di musica di insieme di prima e di seconda superiore del liceo artistico musicale Canova, i quali eseguiranno musiche di W. A. Mozart, R. Wagner e G. Bizet. Ma non è finita qui, infatti a seguire sette cantanti eseguiranno brani di musica contemporanea e, per finire, un quartetto di sax si esibirà su musiche di Duke Ellington. La serata odierna si intitola ‘Un Baule di Musica’ "perché non vi è un filo conduttore preciso – come spiega il presidente di Forlì Cultura, Giuliano Tuccia –, ma l’effetto vuole risultare quello che si può provare quando si apre un baule dimenticato da tempo e non si sa cosa vi si troverà all’interno".

Anche gli altri appuntamenti della rassegna vedranno come protagonisti i ragazzi che studiano al liceo Canova, da cui proviene anche lo stesso Tuccia. "Daremo spazio a una delle nostre materie cardine – spiega il coordinatore musicale del Liceo Canova e pianista, Davide Cavalli – ovvero la musica d’insieme, proprio perché sviluppa delle peculiarità importanti sia a livello artistico sia a livello di rapporti umani che si instaurano tra i ragazzi".

La rassegna prosegue martedì 23 aprile con i CelloBass And friends, gruppo strumentale focalizzato sui violoncelli, ormai affermato già da qualche anno. La parola ‘friends’ individua la formazione del gruppo di violini ‘Art Lab’ di Cesena. Questi due gruppi condurranno insieme una piacevolissima e simpatica serata, partendo con la nota canzone folkloristica ‘Romagna Mia’ su arrangiamento di Stefano Nanni per poi proseguire con musiche di C. Debussy, J. S. Bach, A. Vivaldi e infine concludere tutti insieme con ‘Typewritter’ di Leroy Anderson.

"La stagione è dedicata – spiega il presidente di Forlì Cultura, Giuliano Tuccia –, ancora una volta, al musicista forlivese Guido Agosti, non solo per valorizzare questa importante figura didattica e concertistica, ma anche per rilanciare un messaggio importante che lui stesso aveva molto a cuore all’epoca, ovvero l’importanza di diffondere la musica tra i giovani e tra le diverse etnie".

Martedì 7 maggio la rassegna vede protagonista come strumento la chitarra, infatti, la serata si intitola ‘Le chitarre di Antonio Canova’. Saliranno sul palco solisti e formazioni cameristiche, con un pizzico di folklore, dal passaggio di compositori del passato, come Niccolò Paganini, a compositori attuali come Heitor Villa Lobos e Francisco Tárrega.

Quarta e ultima serata, giovedì 9 maggio, per un evento unico nel suo genere: si tratta di Musical Evening, un evento dedicato al repertorio sul Musical, da quelli più famosi come West Side Story, Les Miserables e Mamma mia, a quelli più ricercati nelle tematiche come Spring Awakening. Si alterneranno brani corali, di ensemble, duetti e brani solistici.

L’ingresso a ogni appuntamento è a offerta libera e persegue uno scopo benefico, infatti "quanto raccolto sarà devoluto alle famiglie degli alluvionati" come ricorda la vice presidente di Forlì Cultura, Chiara Bolognesi.