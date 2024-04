‘Empatie colorate’, inaugurazione all’Oratorio di San Sebastiano

L‘Oratorio di San Sebastiano a Forlì (via Bufalini 32 A) ospita da oggi al 3 maggio la personale ‘Empatie colorate’ di Paola Edifizi Carrea. Inaugurazione alle 17 con la presentazione del prof Enzo Dall’Ara, la partecipazione dell’assessora Paola Casara e l’intervento in musica di Vince Vallicelli. L’esposizione rappresenta il debutto dell’artista dopo una vita dedicata all’insegnamento e all’amore per l’arte.

Il ricco corpus di dipinti presentati abbraccia l’intero percorso creativo dell’artista con tematiche che spaziano da paesaggi agresti e marini a brani urbani, da nature morte a figure umane e ritratti. La figurazione è la sigla distintiva della pittrice, interpretata con sensibilità, emozione e amore verso la natura e l’essere umano in ogni declinazione oggettiva e nell’intimo segno della memoria. I dipinti, corredati di cristallini ed elegiaci ‘haiku’ poetici, sono intime confessioni, brani di ‘autoritratti’ dell’anima, ove colore e luce, in armonica immediatezza e spontaneità, attraggono per coinvolgimento emotivo, diffondendo tattili empatie sensoriali.

Paola Edifizi Carrea, veneta di origine, dopo un’infanzia a Napoli, ritorna nella sua regione. Si laurea in Lettere a Bologna, insegna per molti anni a Ragioneria a Forlì, dove risiede fin dal 1950.