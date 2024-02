’Evoluzione e religioni’: se ne parla a Casa Saffi con il prof Claudio Casali

L’Uaar di Forlì, nell’ambito delle iniziative per il Darwin Day, organizza l’incontro ’Evoluzione e religioni. Il caso Teilhard de Chardin’ oggi alle 18,30 presso la sala di Dioniso, Casa Saffi, via Albicini 24 Forlì. Ne parleranno il professore Claudio Casali e Lodovico Zanetti dell’Uaar. Casali, ex insegnante di scienze naturali alle superiori a Forlì, Dopo il pensionamento è stato scelto dal Ministero dell’Istruzione come docente esperto per la registrazione di diverse lezioni a carattere scientifico per la trasmissione Rai ’La scuola in Tivù’.