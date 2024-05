Feste a Regina Pacis e all’unità pastorale dei Cappuccinini

Al via con la processione in programma ieri sera, la parrocchia di Regina Pacis celebra la festa della Madonna della Pace. Oggi alle 14.45 ci sarà la festa conclusiva del catechismo e delle attività dei ragazzi. Domani, giorno della festa, il parroco don Roberto Rossi celebrerà la messa all’aperto alle 10.30, seguirà il pranzo comunitario alle 12.45. Nel pomeriggio e in serata sono in programma spettacoli, animazione e musica.

Domani poi festa anche dell’Unità pastorale delle parrocchie dei Cappuccinini e di San Paolo. Alle 11 il parroco, don Carlo Guardigli celebrerà la messa nel cortile della scuola elementare De Amicis, durante la quale saranno ricordati i predecessori don Lucio Vignoli, don Mino Flamigni e don Amedeo Pasini. Don Lucio fu parroco ai Cappuccini per 36 anni, dal 1969 fino alla morte avvenuta il 29 maggio 2005. Don Mino e don Amedeo, invece, nel 1970 fondarono insieme la parrocchia di San Paolo. Don Pasini fu poi parroco a Fornò e alla Pianta e morì l’8 maggio 2011, mentre don Flamigni si spense il 24 gennaio 2018 nella casa di accoglienza intitolata a don Amedeo, in via Cerchia, dove era ospite da alcuni mesi. Il programma della festa parrocchiale prevede il pranzo comunitario alle 12.45 nella tensostruttura della parrocchia dei Cappuccinini in via Ridolfi, con il ricavato che sarà devoluto alla scuola materna San Giovanni Bosco. Nel pomeriggio giochi e animazioni varie. In caso di maltempo le iniziative si svolgeranno nella parrocchia di San Paolo, in via Pistocchi.

Alessandro Rondoni