Formula Servizi: crescita e consolidamento nel 2024, pronti per nuove sfide

"Un anno positivo e di consolidamento in uno scenario economico e politico complicato, ma siamo pronti alle nuove sfide che ci attendono". Massimiliano Mazzotti, direttore generale di Formula Servizi, riassume così il 2024 della cooperativa con un fatturato di oltre 106 milioni di euro e 3.100 occupati, di cui 950 anche soci.

Nel territorio romagnolo sono circa 50 i milioni di fatturato, con la regione Lazio al secondo posto come volume d’affari, seguita dalle Marche. "I buoni risultati – prosegue – sono dovuti alla crescita di tutti i 7 settori di attività della cooperativa, con prospettive di ulteriore sviluppo per il 2025".

Tra le più rilevanti si segnalano gli appalti per la pulizia (50% del fatturato), con l’avvio di una nuova importante commessa come quella dell’aeroporto Orio al Serio di Bergamo, con i suoi 16 milioni di passeggeri annui in partenza ed arrivo dallo scalo lombardo. Inoltre sono ritornati alla cooperativa i servizi della cucina dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e si sono ampliati i contratti con clienti privati prestigiosi come Conad e Marr. Sono tre gli ambiti principali del business: nella logistica sanitaria, in quella documentale e nell’archiviazione documentale, anche con un significativo lavoro di digitalizzazione.

"In più – precisa Mazzotti – il settore delle costruzioni con i cantieri di lavoro, fra gli altri, di diverse scuole a Forlì, la consegna del rinnovato reparto di oncologia dell’ospedale di Rimini e il secondo stralcio del nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Ravenna". L’attività di archiviazione ha visto la conferma di due appalti importanti per lo stoccaggio di documentazione delle Poste e la documentazione sanitaria della Ausl di Ravenna. Nei servizi culturali, invece, c’è stato il consolidamento delle attività presso il Palazzo ducale di Mantova, dei Musei San Domenico di Forlì, della Biblioteca Malatestiana di Cesena, oltre a lavori di restauro per Musei di Ravenna e Pesaro.

"Nel 2025 celebreremo i prossimi 17 e 18 maggio i 50 anni di attività – spiega la presidente Antonella Conti – con una programmazione di eventi che si terranno a Forlì e festeggeremo con i soci, i clienti, i fornitori, i lavoratori, le istituzioni e tutta la comunità forlivese".

"Abbiamo presentato anche il tradizionale calendario – spiega Barbara Biserni, presidente Formula Servizi alle persone – stampato in 9mila copie e impreziosito dalle illustrazioni dell’artista Irene Rinaldi che collabora con testate prestigiose come ‘The New York Times’, ’Washington Post’, ’Elle France’ e ’Vogue Italia’ e che testimoniano l’importanza del lavoro dignitoso, dell’istruzione universale, il contrasto alla corruzione, i diritti delle donne e dei bambini, il livello di libertà dei cittadini e la tutela dell’ambiente, in un percorso nella storia recente degli indicatori del benessere e della felicità delle persone".