"Frane sulla Statale 67, faremo ripartire i cantieri"

"Sia io che la collega Tassinari siamo impegnati ad accelerare i lavori dei cantieri di Anas sulla Ss67, per dimostrare la vicinanza del Governo alle popolazioni e alle imprese della valle del Montone e del territorio". Lo ha sostenuto ieri il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, al termine di una visita nei cantieri lungo la Ss67 fra Dovadola e Rocca, insieme alla deputata Rosaria Tassinari e ai sindaci di Dovadola, Rocca e Portico, Francesco Tassinari, Pier Luigi Lotti e Maurizio Monti, durante un breve incontro in Comune a Rocca. Il rappresentante del Governo ha riferito ai sindaci che "Anas subito dopo l’alluvione ha liberato la Ss67 dalle frane in pochi giorni. Poi in un secondo tempo ha stanziato 12,4 milioni per aprire tre cantieri". Il cantiere di mezzo, in località Pallareto, è finito. A questo punto i sindaci hanno lamentato il fatto che "gli altri due, in località Campomaggio-Vallicelle (in comune di Dovadola) e alle porte di Rocca vanno molto a rilento".

Ferrante ha assicurato: "Stiamo lavorando per la messa in sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture e imprimeremo un’accelerazione ai lavori". Alle porte di Rocca, la delegazione ha incontrato anche il responsabile della ditta BM Moviter di Forlì, Giampaolo Bombardini, che con 8 dipendenti e vari macchinari lavora nei due cantieri Anas: "La prossima settimana sarà asfaltata la carreggiata est, per poi eseguire i lavori nella carreggiata opposta". Anche nel cantiere di Vallicelle riprenderanno i lavori. "Entro settembre – ha spiegato Ferrante – Anas Bologna ha assicurato che saranno spesi altri 3 milioni per realizzare barriere e altre opere per la messa in sicurezza". Prima di partire il sottosegretario ha assicurato: "Entro l’estate tornerò con i dirigenti Anas per confrontarci sulle criticità, esaminare i progetti alternativi e discutere il cronoprogramma per la messa in sicurezza della Ss67, che prevede un investimento Anas di 23 milioni per prevenire i rischi idrogeologici e le frane".

Cittadini, imprese e automobilisti sanno però che da Dovadola al Muraglione restano ancora 8 semafori a senso unico alternato per frane: tre da Dovadola a Rocca (due per cantieri), due fra Rocca e Portico, tre fra Bocconi e San Benedetto, cui se ne aggiunge uno in Toscana per un cantiere. Conclude Rosaria Tassinari, presidente della segreteria regionale di Forza Italia con delega alla Romagna: "Visto che gli abitanti, gli automobilisti e le imprese della vallata stanno soffrendo perché i cantieri procedono a rilento, ho ritenuto importante coinvolgere il ministero, perché la situazione si risolva prima possibile".

Quinto Cappelli