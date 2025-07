Fricò Royal, una notte di musica: c’è anche Cisco

Torna la notte bianca di Bertinoro con i suoi mille suoni e colori: è tutto pronto per la lunga notte del Fricò Royal. Venerdì 11 luglio, dalle ore 20 fino alle 3 del mattino, il centro storico si trasformerà in un grande palco a cielo aperto. A regalare emozioni saranno i numerosi spettacoli nelle cinque location del borgo: Piazzetta Guido del Duca, Terrazza Mirastelle, Piazza della Libertà, Giardini Novelli e Giardini della Rocca. La musica sarà il cuore pulsante dell’evento, con un programma che alternerà sonorità folk all’energia dance dei Dj set, con alcune contaminazioni rock, reggae e jazz. Grande novità di questa edizione il concerto di Cisco Bellotti sul Balcone di Romagna, che avrà inizio alle 22,30. Stefano Bellotti, in arte Cisco, arriva a Bertinoro con il suo ultimo tour ‘Riportando tutto a casa 30 anni dopo’. Voce storica della band Modena City Ramblers dal 1992 fino al 2005, con loro ha realizzato otto album collezionando più di mille date in Italia e in Europa oltre ad aver fondato il genere combat folk.

Ad arricchire la manifestazione: uno spazio mercatini, in via Oberdan e, attivo dalle ore 20, laboratori d’arte pittorica e incisione in Terrazza Mirastelle e gli immancabili stand gastronomici con le associazioni del territorio. Il biglietto di ingresso a Fricò Royal potrà essere acquistato in anticipo online: il costo è di 6 euro e permetterà l’accesso al borgo e a tutti gli spettacoli della serata, incluso il live di Cisco in piazza. Si potrà acquistare il biglietto online anche la sera stessa, saltando la fila alla cassa. L’ingresso è gratuito fino ai 12 anni, residenti, personale e lavoratori del centro storico: il regolamento è disponibile sul sito del Comune di Bertinoro. Dalle 19 alle 2 sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito con passaggi ogni 15 minuti dai parcheggi di via Badia e Ospedaletto in direzione centro storico (fermata Largo Cairoli).

Tra gli artisti che si esibiranno sui vari palchi: I Molleggiati, Brass To House, Sara Clov, La Funky, Mandalamarra Folk-Rock Band, Antipop, Dj Mic, D.A. Jazz Orchestra, Progetto Disney Dante Alighieri, Dduma, Luca Milandri e Gino Lanzafame. "Continua la nostra collaborazione con Fondazione Entroterre - affermano il sindaco, Filippo Scogli, e l’assessora alla cultura, Alice Gattamorta - che curerà, oltre all’aspetto artistico del concerto di Cisco, anche l’accoglienza delle persone. Caldeggiamo l’acquisto on line del biglietto per evitare le lunghe file che lo scorso anno hanno caratterizzato alcuni momenti della manifestazione. Si tratta di un costo reale di 6 euro, senza ulteriori aggravi, e permette di saltare la fila alle casse. È anche possibile acquistarlo, sempre on line, la sera stessa".