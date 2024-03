Galeata, un nuovo negozio in centro storico

Ha aperto nei giorni scorsi a Galeata un punto vendita di caffè, infusi, alimenti e prodotti per la salute ‘Max Art Caffè’, in via Cenno Cenni 3. Nel negozio della centralissima via che coincide con la Sp4, si può acquistare anche una linea di integratori specifici per patologie, anche gravi, e suggerite da molti medici di famiglia e specialisti.

"Il nostro è un piccolo spazio – commenta il gestore Massimiliano – per un qualificato servizio per tutta la vallata del Bidente, questo è lo scopo principale del negozio di Galeata che si integra con i punti vendita e la presenza nei mercati settimanali nei comuni delle vallate forlivesi. Con l’occasione ringrazio la prima cittadina di Galeata, che ho avuto il piacere di conoscere durante la preparazione del negozio, dalla quale ho ricevuto il benvenuto in questa bellissima comunità".

Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 19 oltre alle consegne a domicilio.

"Dopo il cambio di gestione all’Osteria di via Zannetti – commenta il sindaco Francesca Pondini – ecco una nuova apertura che qualifica una via del centro storico di Galeata. I primi attori, per dare vita a nuove attività, sono proprio i cittadini, Massimiliano e la sua famiglia ne sono esempio".

