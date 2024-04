Gattino salvato dalla polizia: Kirp ora ha ritrovato la sua padrona

Forlì, 9 aprile 2024 - Un comportamento che avrebbe potuto essergli fatale, invece il gattino che, ieri notte, attraversava ripetutamente la carreggiata su viale Italia, è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato.

Le pattuglie erano impegnate in un posto di controllo, quando hanno notato l'animaletto. Perciò hanno cominciato a rallentare le autovetture in transito, segnalando il pericolo, mentre il gattino non rendendosi conto del rischio, continuava a rimanere sulla carreggiata.

L’agente Fabiana, in servizio da poco più di un anno nei ruoli della Polizia di Stato ed assegnata all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Forlì-Cesena, un poco alla volta è riuscita a conquistare la fiducia del gattino e poi a prenderlo in braccio e portarlo al sicuro a bordo della volante.

Una rapida indagine fatta dagli agenti consultando i social ha poi permesso di individuare l’annuncio della padrona che aveva postato la foto del suo gattino perduto qualche ora prima e di cui ora si conosce anche il nome: si chiama Kirp e ora ha potuto tornare tra le braccia della sua umana.