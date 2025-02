"Grazie ai carabinieri. Gli altri del branco?. Stesse responsabilità"

Avvocato Daniele Mezzacapo, lei difende i genitori della ragazzina molestata sul bus. Ci sono situazioni da puntualizzare oltre alla denuncia già fatta dalla famiglia che ha successivamente innescato le indagini?

"Sì, faremo nelle prossime ore un’integrazione della querela. Vogliamo precisare gli antefatti della vicenda. Ossia, in sostanza, che il ragazzo, che ora si trova in carcere, aveva già importunato la ragazza in precedenza. Un fattore molto importante da un punto di vista investigativo e sotto il profilo penale".

È soddisfatto dell’esito delle indagini?

"Assolutamente sì, i carabinieri hanno fatto un lavoro splendido e di questo li ringraziamo. Adesso speriamo che il cerchio si chiuda".

Si riferisce al resto del gruppo di molestatori?

"Sì certo. Tutti quanti hanno partecipato a questa aggressione orribile. Il 19enne è stato arrestato subito perché la ragazzina lo conosceva, e l’ha quindi riconosciuto. Ma gli altri del branco hanno avuto lo stesso ruolo. Secondo noi hanno le stesse responsabilità. Inquirenti e magistratura faranno il loro lavoro".

Lei è stato fino a qualche mese fa assessore alla sicurezza. Secondo lei, Forlì è una città sicura?

"L’attuale giunta sta facendo un ottimo lavoro su questo fronte. Ma so benissimo che non è per niente facile. Comunque devo dire che, tra le tante cose sbagliate o giuste che posso aver fatto da assessore alla sicurezza, l’attivazione di centinaia di telecamere di videosorveglianza ai fini della sicurezza dei cittadini nel centro storico è certamente positiva".

ma. bur.