‘Il Vago di Ozzak . L’antimusical’ in scena a Predappio

Il 27 gennaio, ore 21, e il 28 gennaio ore 16, andrà in scena al Teatro Comunale di Predappio lo spettacolo del Teatro delle Forchette dal titolo ‘Il Vago di Ozzak – L’antimusical’ con testo e regia di Massimiliano Bolcioni.

Stefano Naldi è l’autore di canzoni dissacranti realizzate da pessimi esecutori. E’ un musical cantato dal vivo senza tanti microfoni per raggiungere un effetto ’orribile’, proprio come si legge sul manifesto: ‘Brutto sgradevole e volgare, se sei contro non entrare …’.

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 (Under 25, over 65, universitari, residenti Comune di Predappio, soci Tdf, FoEmozioni). Infolin: 0543.1713530 – 339.7097952 – 347.9458012. E-mail: info@teatrodelleforchette.it.