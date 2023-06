Il presidente della Provincia Enzo Lattuca ha convocato per oggi, alle ore 14, un consiglio comunale "aperto" sull’alluvione. L’appuntamento è presso la sede istituzionale dell’ente in piazza Morgagni. Il tema sarà quello dei danni subiti dal territorio nel periodo che va da inizio maggio al 16 del mese scorso, sia nel Forlivese che nel Cesenate. Il programma prevede che possano intervenire (e certamente lo faranno) anche i sindaci di Forlì-Cesena, compresi quelli che non sono già consiglieri provinciali.

Lo stesso Gian Luca Zattini è invitato a partecipare (ma dalle 15.30 c’è anche il consiglio comunale, che tra l’altro prevede a sua volta, tra i punti all’ordine del giorno "informazioni e dibattito" sull’ondata di maltempo, con le relative conseguenze). In Provincia, invece, a concludere sarà il presidente Enzo Lattuca.