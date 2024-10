"Campi impraticabili, a rischio raccolti e semine"

"Le fortissime precipitazioni hanno gravemente compromesso i terreni destinati alla raccolta di olive, noci e kiwi, colture che erano già in una fase critica". È ancora una volta pesante il bilancio per l’agricoltura, dopo l’ennesima ondata di maltempo. Andrea Ferrini, forlivese, vice presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, fa il punto della situazione: "In molte zone, i rovesci hanno reso i campi impraticabili e rischiano di compromettere l’intera raccolta stagionale, non solo per la difficoltà di accesso ai terreni, ma anche per la pericolosità del lavoro stesso". Altri problemi si sono registrati per la raccolta di cachi (la pioggia fa diminuire la qualità del prodotto). In questo momento, poi, si raccolgono mele e inizia la raccolta di kiwi (frutto tipico proprio della zona di Modigliana, più volte colpita), ma anche noci e olive: "Queste coltivazioni non hanno subìto danni evidenti, ma se continua questa fase piovosa ci sarà difficoltà nella raccolta. Infine inizia proprio ora il periodo delle semine di cereali, e risulta difficile lavorare la terra troppo bagnata".