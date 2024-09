In scena ’Le cognate’ di Tremblay: capolavoro tra comicità e tragedia Il gruppo teatrale 'Grandi Manovre' festeggia il trentennale con la replica di 'Le cognate' al Teatro Testori di Forlì. Lo spettacolo di Michel Tremblay racconta le vicende di dodici donne in un quartiere di Quebec, mescolando comicità e tragedia in una satira sul consumismo.