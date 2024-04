Incidente a Forlì, ex imprenditore muore al volante della sua auto

Forlì, 15 aprile 2024 – Tragedia della strada verso le 17.30 sulla circonvallazione della via Emilia di Forlimpopoli, di fronte al nuovo stabilimento dell’azienda Brn. Dante Boattini, 83 anni, residente a Forlimpopoli, è morto sul colpo a bordo dell’auto su cui viaggiava dopo un violentissimo scontro con un’Alfa guidata da un 31enne residente a Predappio, che ha riportato lievi ferite.

Per l’83enne, ex imprenditore, non c’è stato nulla da fare. Vano è stato anche l’immediato soccorso prestato del personale di un’ambulanza del 118 che si trovava nei paraggi.

Ancora in fase di accertamento la meccanica dello schianto, al vaglio degli inquirenti, giunti sul posto per le indagini e per regolare il transito dei veicoli dell’asse viario, a quell’ora particolarmente intenso.

Secondo una prima ricostruzione dell’evento, il veicolo guidato da Boattini, una Mazda, proveniva da via Giorgio Amendola, la strada che fiancheggia l’ex stabilimento dello zuccherificio Sfir e che sfocia poi nella circonvallazione di Forlimpopoli (lato Forlì), di fronte all’isola ecologica.

In base a un’ancora sommaria valutazione effettuata dagli inquirenti, la Mazda avrebbe quindi imboccato la tangenziale, svoltando a sinistra, in direzione della rotonda ’Pellegrino Artusi’.

In quell’istante s’è consumato l’impatto con l’Alfa guidata dal 31enne predappiese, che procedeva invece in direzione zona artigianale-Cesena. Particolarmente violento lo schianto contro la fiancata sinistra (quella del guidatore) della Mazda dell’83enne, che è poi stata sbalzata di una ventina di metri, finendo la sua tragica corsa direttamente nel parcheggio della Brn; all’interno dell’abitacolo Boattini era già privo di vita.