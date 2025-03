Intelligenza artificiale: rischi e opportunità

Oggi alle 20.45 nella sala multimediale di San Benedetto, in via Gorizia 264, ultimo appuntamento condotto da Paolo Rosetti, membro del consiglio direttivo di CdO Romagna, sul tema ’Intelligenza artificiale: opportunità e rischi’, con applicazioni concrete sull’assistenza agli anziani e riferimenti normativi. Relatori: Emanuele Frontoni, ordinario di informatica presso l’Università di Macerata, e Matteo Pilotti, responsabile per la formazione e la progettualità di TeiaCare. Il ciclo di incontri è proposto per il periodo di Quaresima dalla Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Forlì-Bertinoro, di cui è responsabile Luciano Ravaioli. Tutti gli incontri sono trasmessi in differita sul canale Youtube della diocesi di Forlì-Bertinoro.