‘L’alloro di Dante’: menzioni ai bambini della scuola Focaccia

Domenica scorsa, nella basilica di San Francesco a Ravenna, si è svolta la cerimonia di premiazione al concorso internazionale di poesia ‘L’alloro di Dante’ organizzato dalle associazioni Rinascimento Poetico e dal Centro Dantesco. Nella chiesa del Sommo Poeta, adiacente alla sua tomba, la classe 4ªB della scuola primaria ‘A. Focaccia’ dell’Istituto comprensivo ‘Camelia Matatia’ ha ricevuto una menzione speciale da parte della giuria per il componimento poetico ‘Oltre all’infinito’. Gli studenti, accompagnati dall’insegnante Vanessa Conficoni, si sono ispirati a una citazione dantesca e utilizzando un linguaggio contemporaneo hanno composto il seguente testo poetico.

Siam fatti di luce, siam fatti di stelle/ siam fatti di cose fantasiose e belle. / Sappiam guardar lontano, / oltre all’infinito. /In fondo ai nostri occhi / puoi scorger la leggenda ed il mito. / Abbiam cieli sopra la testa /e sotto i piedi erba in tempesta. / Corriam veloci con piedi e cervello, / percorriam il firmamento col volo di un uccello. / Stiam col naso per aria da mattina a sera, / in attesa di una nuvola passeggera. / Nuvola piena di cose infinite / e di cose che ci agitano come dinamite. / Ma quando scende la sera son solo un bambino, / che lancia i suoi sogni nell’infinito, /per ritrovarli al mattino.

Grande è stata la soddisfazione per gli alunni e la maestra dopo il percorso che li ha visti protagonisti nella stesura di una poesia che prende spunto dalla grande opera del Sommo Poeta. Nel corso dell’evento il riconoscimento è andato a Davide Rondoni, poeta, scrittore e drammaturgo italiano e al premio Nobel per la letteratura 2023, Jon Fosse.