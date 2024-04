Lotti non si ricandida,. Deo scende in campo

Il sindaco di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti, non si ricandida. "Uno dei motivi principali – racconta Lotti – riguarda il mio lavoro di consulente finanziario. Infatti, nei cinque anni trascorsi spesso l’ho dovuto trascurare e non me lo posso più permettere". Il secondo motivo è legato alle difficoltà straordinarie che ogni sindaco del territorio si è trovato a dover affrontare. Spiega Lotti: "Questi cinque anni dal 2019 ad oggi sono stati molto pesanti. Prima abbiamo dovuto affrontare il Covid, la pandemia e il lockdown, poi l’alluvione e le frane, quindi il terremoto dello scorso 18 settembre, che ha costretto una trentina di famiglie a follare e sono ancora fuori casa. Tutto questo ha messo a dura prova i cittadini, ma anche amministratori e sindaci, sulle cui spalle spesso gravano le principali responsabilità". Una terza motivazione che ha spinto il sindaco uscente a non ricandidarsi è dovuta "a motivi strettamente famigliari, aggravatisi soprattutto negli ultimi tempi". Conclude Lotti: "In questi cinque anni, io in prima persona e i miei collaboratori abbiamo fatto del nostro meglio. Perciò auguro a quelli che verranno dopo di noi un buon lavoro per il bene della comunità di Rocca San Casciano".

Ma chi sarà il candidato a sindaco al posto di Lotti? I tempi per decidere sono abbastanza stretti, perché entro l’8 maggio (un mese prima del voto) vanno consegnato candidature, liste e programmi. Lotti in questi cinque anni ha guidato la lista civica ‘Noi Rocchigiani’, appoggiata dal centrodestra. Chi raccoglierà il testimone in questo campo? Fra la rosa dei papabili, potrebbero essere tre i preferiti: l’attuale vicesindaco Luciano Giorgini di 42 anni, l’assessore 39enne Fabio Penni oppure Marco Valenti, da poco andato in pensione come segretario e responsabile della Confartigianato di Forlì. A giorni sarà reso pubblico il nome.

Un’altra candidata a sindaco di Rocca annuncerà presto la sua discesa in campo è Elisa Deo, infermiera, già prima cittadina di Galeata per tre mandati. Come l’interessata ha ribadito, guiderà "una lista civica indipendente e trasversale, che non vuole fare accordi con i partiti". Inoltre, fonti vicine allo staff della Deo assicura che non entrerà in questa lista civica "alcun componente della lista civica Viviamo Rocca", guidata dalla capogruppo di minoranza uscente Assunta Mini, affiancata dai consiglieri Rodolfo Galeotti e Marcella Bandinelli.

Quinto Cappelli