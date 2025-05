Marco Nofri si è spento a 64 anni. Gestiva la locanda Michelacci

È morto Marco Nofri, 64 anni, gestore della Locanda Michelacci a Corniolo. Insieme alla compagna e poi moglie Cristina Stucchi, aveva gestito dal 2012 al 2018 il Rifugio Cai Città di Forlì ai Prati della Burraia nel Parco nazionale. Originario di Sansepolcro (Arezzo), era speleologo e attivo nel soccorso alpino. La passione per la montagna gli aveva fatto incontrare Cristina, valente alpinista lombarda: avevano gestito rifugi in Val di Sole e a Folgaria prima di arrivare in Romagna. Appassionato gastronomo, socialista mazziniano e garibaldino, era molto legato all’Anpi. Due anni fa aveva subìto un grave incidente sulla Bidentina che lo aveva minato nel fisico. Sarà cremato a Cesena.